Dos bomberos heridos tras el derrumbe de una pared durante un incendio

Un voraz incendio afectó una vivienda de tres plantas en la intersección de las calles Fuinque y Libra, en la zona de Playa Bonita. El siniestro, que movilizó a un total de cinco dotaciones de bomberos y personal del SPLIF, tomó un giro crítico cuando una de las paredes de la estructura —compuesta por concreto y madera— cedió inesperadamente, alcanzando a dos voluntarios que trabajaban en la extinción de las llamas.

El operativo contó con el despliegue de cuatro móviles del cuartel Melipal y una unidad de Ruca Cura, además del apoyo de las brigadas del SPLIF, cuya intervención fue clave para evitar que el fuego se propagara hacia la zona boscosa circundante. A pesar de las dificultades logísticas, como el acceso restringido por lo angosto de la calle y la presencia de cables de baja altura, los efectivos lograron controlar el foco ígneo, aunque la estructura quedó en estado de inestabilidad total.

Respecto a los heridos, los dos bomberos afectados por el derrumbe fueron trasladados de urgencia al hospital zonal, donde permanecen en observación y se encuentran en estado estable. Por su parte, el propietario de la vivienda fue asistido por personal médico debido a un cuadro de inhalación de humo tras haber acudido inicialmente a la dependencia policial para solicitar auxilio.

“Es difícil trabajar atendiendo a tus propios compañeros y a la vivienda simultáneamente”, expresaron desde el cuerpo activo, resaltando la carga emocional y técnica que representó la jornada.

Tras finalizar las tareas de enfriamiento, el área fue perimetrada con cinta de peligro, prohibiendo el ingreso de personas debido al riesgo inminente de nuevos colapsos. Las autoridades locales iniciarán las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego en esta propiedad del oeste barilochense.