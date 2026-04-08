Bomberos de Chos Malal suma una nueva unidad a su cuartel

La ciudad de Chos Malal dio un paso clave en materia de protección civil con la presentación oficial de su nuevo camión de bomberos. Esta incorporación estratégica llega para robustecer el parque automotor de una institución que es referente en el norte de la provincia, mejorando significativamente la capacidad de respuesta ante incendios y rescates, no solo dentro del ejido municipal sino también brindando apoyo a las comunidades aledañas que dependen de este nodo operativo.

La llegada de la unidad es el resultado de un proceso de gestión constante encabezado por la comisión directiva que preside Fabián Moyano. Desde la institución y el ámbito local se destacó el compromiso permanente del cuerpo activo, subrayando que este crecimiento es un ejemplo de trabajo sostenido. “A partir de hoy, contamos con una unidad más que mejora la capacidad de respuesta y el acompañamiento en cada situación que lo requiera”, resaltaron las autoridades tras la recepción del vehículo.

Con esta nueva herramienta, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chos Malal reafirma su rol como pilar de la seguridad regional. En un contexto donde las distancias y el clima de montaña plantean desafíos constantes, contar con equipamiento moderno y fiable asegura que el personal pueda cumplir su misión con mayor eficiencia, protegiendo la vida y los bienes de los vecinos con tecnología a la altura de su vocación.