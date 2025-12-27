Bomberos de Pompeya – Barracas suman una nueva autobomba

CABA.- La Asociación de Bomberos Voluntarios sumó a su flota un Scania 94D tras ser seleccionada entre más de 200 cuarteles de todo el país. La unidad llega de la mano de la Fundación “Bomberos San Luis” y la Fundación “IFRA”.

En vísperas de las fiestas, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueva Pompeya y Barracas recibió una noticia que fortalece no solo su capacidad operativa, sino también la seguridad de los vecinos de la zona. Como un auténtico “regalo de Navidad”, la institución presentó su nueva adquisición: una autobomba Scania 94D 220, modelo 2003.

Un reconocimiento al trabajo institucional

La llegada de este vehículo no fue casualidad. Gracias a la gestión del Consejo Directivo de la asociación, el cuartel resultó beneficiado en una selección que incluyó a más de 200 cuerpos de bomberos de toda la Argentina. Este logro subraya el orden administrativo y la relevancia estratégica de este cuartel dentro del sistema nacional de emergencias.