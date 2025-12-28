Bomberos de Comodoro donaron una autobomba a sus pares de F. Ameghino

Los Bomberos Voluntarios de Florentino Ameghino incorporaron una nueva autobomba a su parque automotor a partir de una donación realizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia. La entrega se concretó como una sorpresa para la institución local y se llevó a cabo en Dique Ameghino.

La unidad donada es un camión Ford 8000, acondicionado para intervenir tanto en incendios estructurales como de campo, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta del cuartel ante distintas emergencias. La incorporación se dio en una fecha significativa para la institución receptora, fundada el 27 de diciembre de 2002.

La delegación comodorense estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, Felipe Di Marco, junto a los jefes del cuerpo activo, comandante José Ayamilla y comandante Diego Galleguillo, quienes participaron del arribo y la entrega de la unidad.

Por parte de Florentino Ameghino, el vehículo fue recibido por el presidente de la institución, Lucas Endara, y el jefe del cuerpo activo, sargento primero Arnoldo Rehl, quienes destacaron la importancia del aporte para fortalecer el trabajo cotidiano del cuartel y mejorar la cobertura ante siniestros en la localidad y la zona rural.