III Reunión Ordinaria de la Honorable Comisión Directiva del CNB

CABA.- El miércoles 17 de diciembre tuvo lugar la III Reunión Ordinaria de la Honorable Comisión Directiva (HCD) del 2025 del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Cabe destacar que, por decisión de las nuevas autoridades electas el 27 de septiembre en Asamblea General Ordinaria, a partir de ahora se comunicarán las resoluciones tomadas de interés para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) en cada HCD.

En esta ocasión se aprobaron y pondrán en marcha las siguientes acciones:

-Programa de desarrollo territorial donde se brindarán a las Federaciones Provinciales diversos beneficios para su desarrollo formativo y operativo y el de sus asociadas. En esta oportunidad, se les otorgará un simulador de incendios estructurales a cada Federación para facilitar, acrecentar y fomentar las capacitaciones con esta importante herramienta.

-Programa de Voluntario Espontáneo que consiste en llevar adelante acciones para formar y preparar a los miembros de la comunidad en casos de emergencias.

-Descuentos en transportes terrestres y aéreos para los bomberos voluntarios

-Descuentos para envíos de encomiendas para las Asociaciones y Federaciones Provinciales.

Algunas de ellas ya están próximas a rubricarse y anunciarse en las próximas semanas.

Es importante mencionar que estuvo presente el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Dr. Santiago Hardie, para comunicar diferentes temas en relación al funcionamiento y operatividad del SNBV, entre ellos, sobre el cobro del remanente de los fondos recaudados por la Superintendencia de Seguros de la Nación en el año, que serán percibidos en los próximos meses.

Fuente y foto: www.bomberosra.org.ar