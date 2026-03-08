Mujeres que construyen país desde el servicio y la valentía

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia presentó un balance oficial sobre la creciente participación femenina en la gestión del riesgo, rindiendo homenaje a las más de 5.000 integrantes que forman parte de los cuerpos oficiales, voluntarios y aeronáuticos del país. Las autoridades resaltaron que estas mujeres desempeñan roles críticos en la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente, consolidando una estructura de servicio basada en la disciplina y la vocación operativa en todo el territorio nacional.

El informe institucional reveló que el liderazgo femenino ha escalado a posiciones estratégicas de toma de decisiones. Actualmente, 144 mujeres se desempeñan como comandantes y 89 como subcomandantes, teniendo a su cargo la coordinación de equipos y la atención de emergencias en diversas regiones. Este protagonismo tiene su máxima expresión en la conducción del organismo a nivel federal, encabezado por la Directora Nacional de Bomberos de Colombia, Lina María Marín Rodríguez, quien orienta las políticas de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de la nación.

En cuanto a la distribución territorial, el departamento de Antioquia lidera las estadísticas con 654 unidades femeninas, seguido por Valle del Cauca con 569, Cundinamarca con 388, Nariño con 342 y Cauca con 330 mujeres activas. Estas brigadistas participan activamente en el combate de incendios forestales y estructurales, así como en operaciones de rescate y asistencia en inundaciones, demostrando una preparación técnica integral para enfrentar escenarios de alta complejidad.

Desde la Dirección Nacional se subrayó que cada mujer en el servicio representa los valores de resiliencia y temple necesarios para portar el uniforme con honor. La consolidación de estas cifras reafirma el papel fundamental de la mujer en la gestión del riesgo en Colombia, donde su labor técnica y humanitaria continúa siendo un pilar indispensable para la seguridad ciudadana y la respuesta inmediata ante desastres.