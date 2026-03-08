Bomberos de Las Flores brindó un cálido homenaje a las mujeres de la institución

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores realizó un especial reconocimiento a todas las mujeres que, desde distintos roles, sostienen y fortalecen el funcionamiento diario del cuartel. A través de sus canales oficiales, la entidad hizo extensivo un saludo cargado de gratitud, destacando la importancia de la figura femenina en una profesión que históricamente ha sido desafiante, pero que hoy las tiene como protagonistas fundamentales.

El homenaje estuvo dirigido, en primera instancia, a las bomberas del cuerpo activo que arriesgan su vida en cada intervención, así como también a las mujeres que integran la Comisión Directiva, cuya gestión administrativa y estratégica es vital para el crecimiento edilicio y técnico de la asociación. Asimismo, la institución no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer el apoyo silencioso pero incondicional de las madres y esposas de los bomberos, quienes constituyen la red de contención familiar necesaria para que el personal pueda cumplir con su vocación de servicio.

Desde la entidad bomberil resaltaron que este reconocimiento también se extiende a todas las mujeres de la comunidad de Las Flores, cuyo acompañamiento constante permite que el cuartel siga adelante con sus proyectos. El gesto fue recibido con entusiasmo por los vecinos, quienes se sumaron a los aplausos virtuales y destacaron el valor de la integración y el respeto mutuo dentro de una de las instituciones más queridas de la ciudad.

Con este mensaje de agradecimiento y puesta en valor, los Bomberos Voluntarios de Las Flores reafirmaron su compromiso con una cultura institucional inclusiva. La celebración subrayó que el éxito de cada operativo y la solidez de la asociación dependen del esfuerzo compartido entre hombres y mujeres que, unidos por el mismo espíritu solidario, trabajan día a día para proteger a sus conciudadanos.