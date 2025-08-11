Suman equipamiento para Bomberos de la Zona Este

Mendoza.- En el marco del plan provincial de modernización y fortalecimiento del sistema de seguridad pública, la delegación de Bomberos de la Zona Este recibió en La Colonia equipamiento de alto nivel tecnológico que mejorará su eficiencia y seguridad en el combate de incendios.

Durante el acto se entregaron:

Camioneta de primera intervención, una de las seis unidades de extinción rápida adquiridas este año.

9 equipos estructurales completos (chaqueta, pantalón, casco y botas) para protección en riesgo extremo.

Herramientas forestales:

Rastrillos tipo Mc Leod.

Palas punta corazón.

Azotadores o chicotes forestales.

2 motobombas.

Elementos de protección térmica para el personal.

Declaraciones oficiales

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia, destacó que el objetivo es fortalecer la prevención, modernizar el equipamiento y coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno:

“Hacía mucho tiempo que no se compraba este tipo de bienes, que son caros y de alta especialidad. El presupuesto de este año es el más alto de la última década”.

Mario Abed, intendente de Junín, subrayó la importancia de la inversión: “Este equipamiento es un compromiso con la vida y la tranquilidad de nuestros vecinos. Cada incorporación suma eficiencia, seguridad y capacidad de respuesta”.

El nuevo material permitirá intervenciones más rápidas y seguras, especialmente en zonas de difícil acceso y en incendios forestales, reforzando así la protección de la comunidad y el personal de bomberos.