Bomberos Voluntarios celebró el aniversario en su nuevo cuartel

Se vivió una jornada de emoción en la ciudad durante el acto por el 66° Aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto. Se destacó la gran concurrencia de la comunidad, que se acercó a acompañar a la institución en este día tan importante.

Durante la ceremonia, se tomó juramento a los nuevos bomberos que se incorporan al servicio. También se entregaron distinciones a quienes tienen una larga trayectoria en la institución, reconociendo su dedicación a la comunidad.

El evento contó con la presencia del secretario general Camilo Alessandro, la directora de Educación municipal Cristina Patriarca y el presidente del Concejo Deliberante Julián Ainora.

Este aniversario tuvo un significado especial, ya que fue el primer acto oficial que se realizó en las instalaciones del nuevo cuartel.

Después de 66 años, se renovó el agradecimiento a la comunidad por su apoyo constante y, fundamentalmente, a los integrantes del cuerpo por su trabajo incansable y su enorme vocación de servicio.