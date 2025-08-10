Bomberos Voluntarios de Rancul inauguraron la ampliación del Cuartel

En el marco de su 25 aniversario, la Asociación de Bomberos e integrantes del Cuerpo Activo inauguraron en la tarde de hoy la ampliación del cuartel donde se construyeron vestuarios y sanitarios, destinados al personal activo.

Además de los miembros de la Institución, también participaron del acto el Intendente Hernan Viano, Concejales y el sacerdote de la Iglesia San José que bendijo la nueva construcción.

Este domingo a las 11 hs se concretará el acto protocolar para conmemorar el nuevo aniversario de la Asociación de Rancul, que culminará con un desfile y caravana por la localidad.