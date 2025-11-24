Un voraz incendio consumió dos fábricas de artefactos plásticos

Buenos Aires.- Un feroz incendio se desató durante la madrugada de este lunes en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, en donde ardió una fábrica de envases plásticos, rodeada por casas bajas y lindante con unas canchas de tenis, y que también afectó a una fábrica de inyección plástica en donde se fabrican juguetes, que se quemó en un 50%, según relevaron Bomberos de la zona.

En consecuencia del siniestro, unas 16 dotaciones de Bomberos (procedentes de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Tristán Suárez y Lanús Oeste) trabajaron en el lugar. Las llamas ya fueron contenidas. “El fuego está circunscripto y controlado, no se va a expandir más de lo que está ahora. Estamos derrumbando las paredes de las fábricas para poder terminar de sofocar el incendio”, expresó Gustavo Liuzzi, jefe del operativo, ante los medios presentes.

Además, el referente de Bomberos agregó acerca del estado de situación: “Afortunadamente desde el jueves en ambas fábricas no había gente trabajando y al estar ambas cerradas tuvimos que ingresar por la fuerza, rompiendo puertas, ingresando por la parte superior con una escalera mecánica”, detalló.