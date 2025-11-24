Bomberos Voluntarios presentó oficialmente su nueva autobomba

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Adolfo Gonzales Chaves realizó la presentación oficial de su nueva autobomba Nº10. En diálogo con ChavesDigital, el jefe José Carlos Caprile y el subjefe Horacio Rubino brindaron detalles del trabajo realizado durante los últimos meses y del valor operativo que representa esta unidad para la comunidad.

Caprile explicó que la autobomba llegó al cuartel el 1º de octubre. “La trajimos desde Macachín, La Pampa. Durante octubre y noviembre pudimos trabajar mejorándola. Se hizo todo el ploteo, y los chicos Coronel y Lobos hicieron un trabajo espectacular en la estética. Nacho Peloni se encargó del ploteo y los bomberos trabajaron prácticamente todos los días, muchas horas, para hacer las mejoras necesarias y adaptarla a nuestras necesidades. También se incorporaron elementos nuevos”, señaló.

El jefe agradeció especialmente al cuerpo activo y a la comisión directiva: “Cada pedido que hicimos estuvo resuelto enseguida. Es un trabajo de todos. Nos toca hablar a nosotros, pero esto es para la comunidad, para el campo. También agradecemos a quienes colaboraron en la colecta: desde quien aportó 100 pesos hasta quien donó una cubierta nueva. Todo sirve y todo vale”.

Horacio Rubino: “Es una unidad muy ansiada y técnicamente ideal para nuestro trabajo”

Consultado por el crecimiento del cuartel en los últimos años, Horacio Rubino destacó el enorme avance logrado: “Somos un cuerpo grande. Para nosotros es una gran satisfacción poder mejorar una unidad. Detrás de esto hay muchísimo trabajo que no se ve: desde la comisión directiva hasta los chicos que salen a vender una rifa o cuando organizamos un evento. Estamos muy contentos, porque operativamente esta unidad anda extremadamente bien y reúne muchas condiciones que necesitamos.”

Rubino remarcó que se trata de una autobomba especialmente preparada para incendios forestales: “Tiene gran capacidad de agua, puede transportar a muchos bomberos, tiene mecánica impecable, doble tracción, malacate. Es una unidad muy ansiada para cualquier cuartel cuyo mayor número de salidas es forestal. Si bien puede utilizarse en distintos tipos de incendios, está abocada a la parte forestal.”

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros”

El subjefe también habló del valor humano del cuerpo activo: “Estamos orgullosos del cuerpo activo. Muchos somos compañeros desde hace 10, 15, 20 años. Yo hace 29 años que soy bombero. Realmente los tengo que aplaudir: ninguno duda en levantarse a cualquier hora cuando la sirena llama. Puertas adentro se hace muchísimo trabajo que la gente no ve, pero nosotros sí. Estoy muy orgulloso de quienes me cuidan a mí, y ojalá ellos se sientan cuidados por nosotros.”

Ante el reconocimiento de la comunidad, Rubino destacó: “La gente nos ayuda mucho. Siempre que golpeamos una puerta tenemos un sí. Ojalá podamos brindarles lo que esperan de nosotros. Como dijo Carlos, hoy nos toca estar al frente, pero en unos años serán los que vienen atrás. Todo es cíclico. Esto no es un logro nuestro: es para los bomberos y para el pueblo. En lo personal, estoy muy contento.”

