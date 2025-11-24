Chofer se queda dormido y choca su tráiler contra camión de bomberos

Un tractocamión se impactó durante la madrugada de este domingo contra la entrada y salida de las unidades de la Estación Central de Bomberos de Nuevo León, en Monterrey, luego de que su operador presuntamente se quedara dormido mientras circulaba por la avenida Constitución.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil municipal el vehículo de carga pesada derribó una luminaria y posteriormente colisionó contra una unidad de Bomberos que se encontraba estacionada en el área del hidrante, en espera de cargar agua.

El conductor que fue identificado como Froilán Lerma Montaño, de 39 años, y quien manejaba un tractocamión Kenworth, presentaba policontusiones, por lo que fue trasladado al Hospital 21 del IMSS para una valoración más amplia.

En el lugar se detectó un derrame de diésel, por lo que se aplicó material absorbente para su contención y posteriormente se realizó un lavado del área para eliminar cualquier riesgo.

La lateral de la avenida Constitución permaneció cerrada mientras se llevan a cabo las maniobras para retirar el tráiler y la luminaria dañada.

Elementos de Movilidad Monterrey se encontraban abanderando la zona y coordinando las labores de los cuerpos de emergencia, mientras personal de Tránsito Municipal se hizo cargo del incidente.