El Gobierno de La Rioja incorpora un nuevo camión de bomberos

El Gobierno de La Rioja, a través del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS-Rioja), ha incorporado un nuevo vehículo Auto Bomba Urbana Pesada (BUP) al parque de bomberos de Calahorra. Con esta adquisición, el Ejecutivo regional continúa reforzando los recursos materiales y humanos del CEIS-Rioja para garantizar un servicio público de calidad, eficaz y seguro para todos los riojanos y riojanas.
Este camión de última generación está diseñado para intervenciones en entornos urbanos y cuenta con una potencia de 320 CV, un peso máximo de 18.000 kg y tracción 4×2, cumpliendo con la normativa de emisiones EURO-6. Su alta maniobrabilidad y capacidad de alcanzar los 110 km/h en situaciones de emergencia permiten una respuesta rápida ante incendios y rescates.
Además, dispone de cabina doble para el traslado de hasta seis profesionales con equipación completa, depósito de agua de 3.300 litros, bomba hidráulica con capacidad para suministrar hasta 3.000 litros por minuto y sistema dosificador de espuma para una mayor eficacia en la extinción. El vehículo incorpora también equipamiento avanzado de comunicaciones y señalización prioritaria para emergencias.