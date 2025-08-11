El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Jaime de la Frontera está sin operatividad

Entre Ríos.- El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Jaime de la Frontera, perteneciente a la Regional V, está sin operatividad desde el 7 de agosto y por el plazo, en principio, de 30 días. La medida responde a una imposibilidad legal.

Miriam Godoy, jefe del cuerpo activo de esa localidad, señaló que la decisión se tomó tras la visita de las autoridades de Defensa Civil. “No podemos salir por ahora, porque no contamos con seguro. Estamos con la personería jurídica irregular. Además, no se cuenta con el equipamiento necesario. Nos dieron 30 días para regularizar”, indicó.

En diálogo con RADIO CHAJARI, comentó que “La personería jurídica está, pero es irregular”, por cuanto desde la comisión directiva se trabaja para optimizar los trámites que demanda poder funcionar bajo las normativas vigentes.

“En los controles anteriores nos daban plazos hasta que se llegó a esta situación, es por seguridad del cuerpo activo y de los vehículos”, acotó.

Las condiciones irregulares no permiten que el cuartel reciba subsidios o aportes dispuestos para instituciones de esta índole. Por ello, el de San Jaime venía funcionando con el aporte de los vecinos, socios y ayuda desde el municipio.

El equipamiento con el que cuentan es el que van recibiendo desde otros cuarteles colegas. Son seis bomberos recibidos y hay aspirantes que están capacitándose en este momento. “Estamos todos muy preocupados”, resaltó.

En caso de producirse un incendio en la zona de alcance del cuartel de San Jaime, los vecinos deberán considerar que no pueden convocarlos y, seguramente, serán los cuarteles más cercanos los que deberán acudir. Pero las distancias geográficas son importantes, lo que no deja de ser preocupante frente a un siniestro que requiera de los servicios del bombero voluntario. Es por ello que impera una solución rápida, que permita contar con la regularización de esa entidad bomberil y que la misma vuelva a la operatividad.