Ceremonia por los 70 años de los Bomberos con entrega de camionetas

Buenos Aires.- El titular del Ejecutivo local, Andrés Watson, otorgó cuatro camionetas equipadas para tareas operativas en el acto por la conmemoración del aniversario de la entidad, realizado el domingo por la mañana en las instalaciones de la calle 25 de Mayo, entre Dorrego y Urquiza.

Durante la ceremonia, el intendente valoró “las siete décadas de trayectoria del cuartel, en las que siempre prevalecieron los principios fundamentales: el honor, la valentía y la entrega solidaria”. Asimismo, resaltó “el respeto colectivo reflejado en el desfile de días atrás”. Ponderó “la disponibilidad constante del personal en actividad junto a las y los aspirantes con la misión de resguardar la integridad de la ciudadanía”.

El presidente anfitrión, Sergio García, hizo hincapié en “la permanente dedicación para consolidar la sede actual”. También recordó a “los protagonistas iniciales que impulsaron la conformación de este espacio con el objetivo de proteger a la población”. “Fue una manera de devolverle a la comunidad de Florencio Varela lo que nos dio”, concluyó.

Con más de treinta años de servicio, el miembro de reserva Juan Carlos Maffioli -oriundo de Mayol- definió la jornada como “un encuentro emotivo, atravesado por la grata sorpresa que significó la incorporación de los vehículos aportados por el Municipio, elementos esenciales en el desempeño cotidiano”.

“Mi motivación en todo momento fue ayudar a quien lo necesitó desde la responsabilidad, sin diferencias y con compromiso genuino”, señaló el Comandante Mayor Osvaldo Garraza. “En reiteradas oportunidades, me crucé con personas asistidas que me expresaron su agradecimiento. Fue profundamente reconfortante”, relató el agente residente en Santa Ana.

En el evento, hubo intercambio de placas alusivas a la fecha. Además, fue presentada una unidad de transporte adquirida por la institución.

Estuvieron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, y el secretario de Gobierno, Daniel Dono Leidi.