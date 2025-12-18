La vocación de bombero que marcó la vida de Matías Di Paolo

La vida de Matías Di Paolo estaba profundamente ligada a Bomberos Voluntarios. Tenía 33 años y desde hacía poco más de dos años integraba el cuartel Tres de Febrero, donde había encontrado, según sus propias palabras, “una de las cosas más lindas” de su vida. Esa vocación, que asumía con orgullo y entrega, terminó trágicamente el lunes por la noche, cuando murió mientras combatía un incendio en un pastizal.

El hecho ocurrió en la intersección de la ruta 201 y la avenida Márquez, en la zona de El Palomar. Matías se encontraba trabajando junto a otros tres brigadistas cuando un automóvil los embistió en un tramo sin iluminación. Además de Di Paolo, resultaron heridos Micaela Quipildor (26), Milagros Barrionuevo (30) y Matías Heinrich (19), quienes debieron ser trasladados a los hospitales Posadas y Bocalandro.

A Micaela tuvieron que amputarle una pierna, según confirmaron fuentes cercanas a la Municipalidad. Milagros también corría riesgo en una de sus piernas y Matías estaba grave con fracturas.

Micaela Quipildor no era sólo una compañera de cuartel: era también la pareja de Matías. En sus redes sociales abundaban las imágenes de ambos con uniforme, compartiendo salidas y misiones. En una de esas fotos, posando junto a una autobomba, Matías le había dedicado una frase de una canción de Ratones Paranoicos (“Quisiera que esto dure para siempre») reflejo de un amor atravesado por la misma vocación de servicio.

El 9 de marzo pasado, Di Paolo había celebrado sus dos años como bombero voluntario con un mensaje cargado de emoción. En ese posteo se veía su casco identificado con el apellido y el número 85, y otra imagen lo mostraba frente al hotel Dubrovnik (Villa Gesell), derrumbado tiempo atrás. Matías había sido uno de los enviados para colaborar en las tareas de rescate, experiencia que lo marcó profundamente.

Su última publicación en Facebook fue, nuevamente, junto a Micaela: una foto tomada en Tapalqué, frente a un camión escalera. “Otra experiencia más. Te amo”, escribió. Para él, ser bombero era “vivir un sueño”. Fuera del cuartel, también lo apasionaban los autos, el Turismo Carretera y Boca Juniors.

El vehículo involucrado en el hecho fue un Volkswagen Vento conducido por C C, de 54 años. Según la información policial, circulaba a alta velocidad y fue imputado por homicidio culposo.

La muerte de Matías Di Paolo generó una profunda conmoción en la comunidad bomberil. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios expresó su pesar mediante un comunicado oficial y dispuso 72 horas de luto en todo el país, con las banderas izadas a media asta en cada cuartel. Un homenaje silencioso a quien perdió la vida haciendo lo que amaba: servir a los demás.

