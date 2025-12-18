CABA.- La Ciudad de Buenos Aires sumó 162 nuevos bomberos que se incorporan de manera activa al servicio, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a incendios, rescates y otras situaciones de emergencia. Con esta nueva promoción, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad superó los 2.000 profesionales, todos ellos equipados con tecnología y equipamiento de última generación.

El acto de egreso de la IX Promoción de Aspirantes a Bomberos se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) y fue encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó el compromiso y la vocación de servicio que caracteriza a la fuerza. “Arriesgar la propia vida para salvar la de otro, sin margen de error, en contextos hostiles y escenarios de alto riesgo, donde cada segundo cuenta, forma parte del compromiso que asumen los bomberos”, afirmó.

En ese marco, el mandatario recordó el accionar del teniente Diego Nicolás Rey León, quien este año evitó que una persona se arrojara al vacío, y sostuvo que “este Cuerpo de Bomberos es un orgullo para todos los porteños”.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, creado en 2016, continúa consolidando su crecimiento tanto en recursos humanos como en infraestructura y equipamiento. Durante el corriente año se incorporaron 340 trajes estructurales confeccionados con materiales ignífugos y altamente resistentes al calor, la tracción y el desgarro, además de 125 cascos especiales para emergencias. A ello se suma la puesta en funcionamiento de un simulador de incendios, una herramienta clave para la capacitación, que permite reproducir condiciones reales de fuego de manera segura y controlada.

Jorge Macri subrayó también “la dimensión heroica y silenciosa” del trabajo cotidiano de los bomberos y remarcó que, al igual que el SAME y la Policía de la Ciudad, “los Bomberos porteños forman parte esencial de los cuerpos de protección que garantizan la vida y la seguridad de más de seis millones de personas que viven, trabajan o visitan diariamente la Ciudad”.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Armas del ISSP y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, entre otras autoridades.

Por su parte, el ministro Giménez destacó el acompañamiento institucional a la fuerza y aseguró: “Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los bomberos cuenten con los mejores recursos, una formación adecuada y un marco legal sólido que les brinde la tranquilidad de saber que su esfuerzo y valentía serán siempre reconocidos y honrados. Ser bombero no es solo una profesión, es una verdadera vocación de servicio a la comunidad”.

La formación de los Bomberos de la Ciudad contempla un primer año de internado, con capacitación intensiva y materias cuatrimestrales orientadas al desarrollo de competencias técnicas, tácticas y operativas. Superada esa instancia, los aspirantes acceden al grado de Bombero Calificado. El segundo año de formación se realiza mientras ya prestan servicio activo y permite completar los estudios para obtener el título de Técnico Superior en Protección contra Incendios.

Con esta nueva incorporación, la Ciudad reafirma su política de inversión sostenida en seguridad y emergencias, apostando a la profesionalización, el equipamiento y la capacitación permanente de quienes tienen la misión de cuidar a la comunidad en los momentos más críticos.