Se robaron los conos de señalización de los bomberos voluntarios

Este sábado 18 de octubre, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Seguí colocó conos de señalización/balizamiento frente al edificio para evitar que los vehículos obstruyan la salida de los camiones de emergencia.

“Estos conos permanecieron allí durante toda la noche, pero al día siguiente, domingo 19 de octubre, descubrimos que dos de ellos habían desaparecido”, se indicó.

“Pedimos a la comunidad que, si alguien ha sido testigo o tiene información, se comunique con nosotros. No solo es una herramienta para este fin, sino que también sirve para garantizar la seguridad de todos en ocasión de incidentes”.