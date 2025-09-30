Bomberos de Piedritas celebró su 38° aniversario

Se realizó en las instalaciones del Club Cosmopolita de Piedritas la cena por el 38° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios, un encuentro colmado de emoción, reconocimientos y profundo sentido comunitario.

Este año, la institución conmemoró 38 años de entrega, vocación, empatía, compañerismo, pasión y servicio diario a la comunidad. Durante la velada se entregaron certificados en un marco cálido de reconocimiento a la labor desarrollada.

La cena contó con la presencia del intendente Gilberto Alegre, acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán; la secretaria de Educación y Cultura, Valeria Iglesias; y el secretario de Seguridad, Luis Plana.

En su discurso, el intendente Alegre destacó el compromiso de los bomberos con palabras de fuerte reconocimiento: “Los bomberos son personas con virtudes y defectos, pero cuando se colocan el uniforme son solo virtud”; y agregó que “son compromiso, sacrificio, esfuerzo, y dejan todo por resolver el problema del otro, olvidándose de su vida y la de su familia. Esa entrega en la que hace que esto sea maravilloso y que todo el pueblo se sienta obligado a acompañarlos en esta difícil tarea que es velar por la seguridad y la tranquilidad de todos”.

Alegre sostuvo además que “a los bomberos hay que felicitarlos, abrazarlos y comprenderlos, porque la función es muy difícil y en esto también cabe venir a la reunión, acompañarlos, comprar una tarjeta, asistirlos para que cada vez puedan estar mejor equipados para auxiliar al otro. El estar mejor equipado es también darle garantía al bombero que va a tener la ropa y el equipamiento adecuado para enfrentar los riesgos con menor dificultad, porque detrás de ese uniforme hay una familia que lo está esperando”.

Finalmente, señaló que “mi felicitación es enorme, por el sacrificio que hacen, el compromiso que tienen. Mi obligación, desde la función que ocupo, es seguir asistiendo en lo que necesiten, porque en su compromiso, en su trabajo, en la defensa de su vida y la de sus familiares también está la defensa de nuestra comunidad. Gracias por invitarme a participar en esta reunión, les deseo lo mejor, felices 38 años.”

Por su parte, el presidente de la comisión directiva, Eliseo Sosa, valoró la participación de la comunidad al reconocer que “teníamos miedo de realizar la cena por la situación económica que se está viviendo, pero vemos hoy el salón bastante completo y nos pone muy contentos”.

Sosa agradeció “a todos los que siempre nos están acompañando, a la comisión directiva y a mis compañeros, que están al pie del cañón durante todo el año”.

A su turno, el jefe del Cuerpo Activo, Gustavo Figueroa, resaltó el esfuerzo colectivo y la vigencia del compromiso operativo al afirmar que “el cuartel está muy bien administrado y la parte operativa también está muy bien. Hemos asistido durante el año a muchos servicios y la verdad es que el pueblo está bien representado por nuestro cuerpo activo”.

Figueroa solicitó que “sigan acompañando en lo que viene, que es la Asamblea a fin de año, donde necesitamos de todos”.