Bomberos Voluntarios de Victoria cumplió 45 años

Los Bomberos Voluntarios de Victoria celebraron su 45° aniversario el pasado viernes 12 de octubre. Durante la ceremonia de celebración, la cual estuvo presidida por el jefe de la institución, Fabián Daydé; y por la intendenta Isa Castagnino, se descubrió una placa que reza el nombre “Arnoldo ‘Lito’ Valentini”, en reconocimiento a la trayectoria y compromiso del integrante histórico del cuerpo. De esta forma, además, quedó formalizado el nombre del cuartel central.

Durante su discurso, Castagnino resaltó que “los bomberos voluntarios representan los mejores valores de nuestra comunidad: amor al prójimo, valentía y trabajo. Gracias por su ejemplo, por cuidar de Victoria y por recordarnos, cada día, que el servicio a los demás es el acto más noble”.

Respecto a la designación “Arnoldo ‘Lito’ Valentini” al centro de operaciones de los bomberos, la intendenta sostuvo que “es un acto realmente de justicia que este cuartel nos honre con el nombre de Lito. Sé del nacimiento cuando empezó a forjarse esto, a la par con su familia, por eso no me canso de felicitarlos”.

“Saber que realmente las cosas con esfuerzo, compromiso, dedicación y coordinación sean como tienen que ser, y tirar todos para un mismo lado. Eso permitió que hoy veamos este hermosísimo cuartel”, subrayó. “Gracias porque siempre están ahí, porque son custodios de una superficie inmensamente grande y siempre ahí están, simplemente gracias”, finalizó la intendenta de Victoria.