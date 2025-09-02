Santa Rosa incorporó una nueva autobomba para los bomberos voluntarios

El Municipio de Santa Rosa concretó la adquisición de una unidad autobomba que reforzará el trabajo del cuartel de bomberos voluntarios. La presentación se realizó el 30 de agosto, tras la Santa Misa en la parroquia Santa Rosa de Lima, con la presencia de la Intendenta Flor Destéfanis y la bendición del padre Marcelo Castro.

La autobomba, marca Pierce / E-ONE, cuenta con bomba Waterous 1500 GPM (5000 Lts/min), tanque de agua de 2800 litros, dos tanques de espuma AFFF de 200 litros, motor Detroit Serie 92 y equipo generador Honda. La inversión de $42.000.000 fue entregada en forma de subsidio municipal a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa para garantizar la compra de esta herramienta clave.

“Venimos trabajando hace mucho en esta gestión, esto no se planifica de un día para el otro”, destacó la Intendenta Destéfanis, al subrayar la importancia de dotar al municipio de un recurso fundamental para la seguridad de los vecinos.