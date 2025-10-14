El cuerpo de Bomberos brindó una capacitación para la comunidad

El departamento de capacitación del cuerpo de bomberos voluntarios de Monte Hermoso brindó este jueves una charla abierta a la comunidad con asesoramiento teórico y práctico sobre primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Durante la jornada se remarcó la importancia de actuar rápidamente ante una persona sin signos vitales y de realizar masaje cardíaco, una intervención que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, los instructores explicaron el funcionamiento del desfibrilador externo automático (DEA), equipo clave para asistir en casos de paro cardiorrespiratorio.

La presentación estuvo encabezada por el jefe del cuerpo, Heber Hurst, y la capacitación a cargo de los bomberos Maximiliano Castro, Maximiliano Ferrara, Matías Blanco y Amílcar Basualdo, quienes respondieron consultas y guiaron las prácticas entre los asistentes.