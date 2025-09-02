Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio presentaron su nueva unidad

Los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio presentaron el pasado sábado su nueva unidad, la cuarta con la que cuenta actualmente el cuartel. La jornada incluyó una caravana que recorrió la localidad y un acto protocolar, que reunió a vecinos, autoridades y miembros de la institución.

Desde la entidad destacaron la importancia de esta incorporación para fortalecer la labor del cuerpo activo. “Gracias a todos los que nos acompañaron. Un sueño hecho realidad para BV9J y toda la comunidad”, expresaron con emoción tras la presentación.

La flamante unidad se sumó oficialmente al parque automotor de los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, marcando un nuevo hito en la historia de la institución, que continúa creciendo y reafirmando su compromiso con la seguridad y el servicio a la comunidad.