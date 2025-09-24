Bomberos Voluntarios de General Pirán incorporaron una Ford Ranger 4x4

La Comisión Directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Pirán anunció la incorporación de una nueva unidad operativa: una Ford Ranger 4×4, modelo 2023, que se suma al parque automotor con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. La adquisición permitirá optimizar los tiempos de intervención, garantizar mayor seguridad en cada salida y brindar herramientas adecuadas al personal activo.

“Proveer a nuestros Bomberos de los recursos necesarios para cumplir con su labor de servicio y protección a toda la comunidad es una prioridad”, expresaron desde la Comisión Directiva. La unidad será destinada a tareas operativas en zonas rurales, urbanas y de difícil acceso, ampliando la cobertura territorial y la eficiencia logística.

La institución reafirmó el agradecimiento por el apoyo permanente de vecinos, instituciones y colaboradores, y renovó el orgullo de contar con un cuerpo activo que, con vocación y profesionalismo, pone siempre su esfuerzo al servicio de todos.

Fuente: El Ciudadano de Mar Chiquita