Santa Fe construirá un Centro de Entrenamiento para Bomberos en Gálvez

Santa Fe.- El complejo se construirá en un predio de 21.250 m², de los cuales 2.750 estarán cubiertos, 1.200 semicubiertos y 17.300 descubiertos con tratamiento especial. Contará con auditorio, comedor para 100 personas, tres aulas para 30 asistentes cada una, dormitorios para 32 personas y una piscina de entrenamiento de 30 por 30 metros. También incluirá cocheras para autobombas y logística, siete aulas para ensayos de intervención real, un estacionamiento para 41 vehículos, 15 playones de hormigón armado para simuladores, vestuarios, enfermería, depósitos de GLP y espacios de forestación.

Scaglia remarcó que este proyecto “será un nuevo orgullo para la institución y un salto de calidad para la formación de los bomberos voluntarios de toda la provincia”, destacando que el proceso licitatorio se concretará en septiembre.

El anuncio contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador departamental Leonardo Diana; la subsecretaria de Acciones Institucionales, Virginia Vottero; y autoridades locales, junto a referentes de la Federación.

Además, durante la jornada asumieron las nuevas autoridades de la FSABV: Raúl Ponisio como presidente; Walter Corsetti como jefe provincial; Silvio Jaime como subjefe provincial; y Juan Pablo Kuzmicich como secretario de jefatura.