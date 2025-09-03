Un cuartel de bomberos está fuera de servicio por falta de personal

Entre Ríos.- Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Colonia Ayuí y “debido a las inquietudes de los vecinos”, durante este lunes se informó “sobre la situación actual de nuestro cuerpo”.

En ese sentido, se comunicó que “debido a la falta de personal en nuestro Cuerpo Activo y a una reorganización institucional en curso, nos encontramos temporalmente fuera de servicio para atender emergencias”.

Sin embargo, aclararon, “estamos trabajando arduamente para resolver esta situación lo antes posible y garantizar la seguridad y protección de nuestra comunidad”.

Desde ese cuerpo activo expresaron que, dada esa situación y lo que ocurrió durante la madrugada de este lunes, “queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los cuarteles vecinos que nos han brindado su apoyo en momentos críticos en nuestra jurisdicción”.

En efecto, agradecieron a “los Bomberos Voluntarios de Concordia y de Federación” por su “intervención oportuna y profesional”, que ha sido – según señalaron – “fundamental para mitigar el impacto del siniestro y proteger a nuestra comunidad”.