Bomberos de Puerto Montt se capacitan en Colombia

Un equipo compuesto por 21 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, provenientes de todas las compañías y brigadas de la institución, se encuentra en Cali, Colombia, participando en una capacitación internacional de primer nivel impartida por la Academia Nacional de Bomberos de Colombia.

La delegación, liderada por el comandante Roberto Angulo, participa en una semana de formación técnica, con instrucción teórico-práctica en control de emergencias, uso de equipos, rescate, supervivencia y manejo de materiales peligrosos.

El programa formativo se desarrolla bajo los estándares internacionales de la National Fire Protection Association (NFPA), incluyendo certificaciones basadas en la norma NFPA 1001, que regula la calificación profesional de los bomberos a nivel mundial. Las sesiones son impartidas por instructores colombianos y consideran entrenamientos prácticos en escenarios de alta complejidad, como estructuras colapsadas, incendios industriales, forestales y con líquidos combustibles, además de técnicas de intervención rápida y manejo de espuma.

“El objetivo es claro. Apuntamos a fortalecer nuestras capacidades operativas con estándares internacionales. Esta experiencia nos permite incorporar nuevas técnicas y conocimientos que serán fundamentales para enfrentar emergencias en Puerto Montt. El objetivo de este tipo de pasantías es responder de mejor manera a los diferentes escenarios que se registran en nuestra ciudad”, señaló el Comandante Roberto Angulo desde Cali.

“Estamos orgullosos de representar a Puerto Montt en esta instancia internacional. Cada voluntario aquí está comprometido con la excelencia y con llevar lo aprendido de vuelta a sus compañías para compartirlo con todo el equipo”, agregó.

Estos 21 voluntarios regresarán a Chile con nuevas herramientas y aprendizajes que permitirán enriquecer la respuesta y prevención de emergencias en la región.