Los bomberos de la Policía de Corrientes cumplen 89 años

Cada 14 de noviembre, los bomberos de la Policía de Corrientes festejan su día de vida institucional, ya que un día como hoy del año 1.936, los servicios de lucha contra los incendios, pasaron a formar parte de la actividad propia de la Seguridad Pública, impulsada por la Jefatura de la Policía.

En este marco, el ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos; el Subsecretario de Seguridad (R) Osvaldo de los Santos García; el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval; directores generales integrantes del Estado Mayor Policial; así como todo el personal superior y subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, envían un especial saludo y reconocimiento, por la labor que desempeña el personal de la Dirección General de Lucha contra el Fuego.

En ese marco, en la mañana se realizó un acto recordatorio en homenaje a los bomberos policías fallecidos, en la cruz mayor del cementerio San Juan Bautista, lugar donde estuvieron presentes el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, integrantes del estado mayor policial, personal de dicha dirección en actividad, en situación de retiro y familiares.