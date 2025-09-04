Bomberos Voluntarios de Choele Choel presentaron nuevo autobomba

La mañana de este miércoles estuvo marcada por sirenas, aplausos y emoción en las calles de la localidad. Una extensa caravana acompañó el ingreso del nuevo camión autobomba del cuartel de Bomberos Voluntarios, recibido por vecinos y comerciantes que salieron a las veredas a saludar la llegada de la flamante unidad. El recorrido culminó en la Plaza de las Banderas, donde se realizó la recepción formal.

El presidente de la comisión directiva, Miguel Matoso, calificó la jornada como “emocionante”. El vehículo, proveniente de Holanda, está totalmente equipado con tecnología de primer nivel: cuenta con capacidad para trasladar a ocho bomberos con todas las medidas de seguridad, una escalera de 17 metros, sistema de succión de agua desde distintas fuentes, cámaras de seguridad, tijeras automáticas para rescates y un completo equipamiento de protección personal.

Según Matoso, la adquisición demandó largos trámites y un importante esfuerzo económico, financiado con aportes provinciales, rifas organizadas por el cuartel, la venta de una camioneta al municipio y un aporte municipal.

“Hoy ver esta tecnología nos llena de nostalgia. Recuerdo a los bomberos retirados que iban de alpargatas a los incendios, y ver ahora a nuestros voluntarios con este equipamiento es emocionante para toda la comunidad”, expresó Matoso.

Por su parte, el intendente Diego Ramello destacó que la nueva autobomba “es un beneficio para todos los choelenses” y agradeció el compromiso constante de los vecinos con cada campaña y proyecto impulsado por el cuartel. “Hoy es un día histórico para todos”, afirmó.