Robaron mercadería del parador gastronómico de los Bomberos

Un hecho delictivo afectó profundamente a la comunidad de Berisso tras confirmarse el robo al parador gastronómico “El Puesto Verde”, un espacio gestionado por los Bomberos Voluntarios locales para recaudar fondos. Al menos un delincuente forzó una de las puertas de acceso del local, ubicado en la intersección de las calles Génova y Montevideo, y sustrajo una importante cantidad de mercadería y electrodomésticos, afectando directamente la economía de la institución.

Según detalló la denuncia radicada en la Comisaría Primera, los malvivientes se llevaron cerca de 30 kilos de carne destinados a la elaboración de comidas, además de diversos elementos electrónicos de valor para el funcionamiento del puesto. Antes de emprender la huida, el autor del hecho dañó las cámaras de seguridad del predio en un intento por ocultar su identidad, aunque trascendió que el episodio quedó registrado parcialmente en grabaciones que ya están siendo analizadas por la justicia.

El descubrimiento del robo causó una fuerte reacción de repudio entre los vecinos, ya que el parador es una de las fuentes de ingresos que permite sostener el equipamiento y la operatividad del cuerpo activo. Los empleados del lugar, al notar el desorden y el faltante de los insumos en las últimas horas, alertaron a las autoridades policiales, quienes iniciaron las pericias correspondientes para intentar dar con el paradero de los responsables y recuperar lo robado.

Este ataque a una entidad de bien público pone de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones que trabajan para la seguridad ciudadana. Desde la comunidad se han multiplicado los mensajes de apoyo hacia los Bomberos Voluntarios de Berisso, instando a las autoridades a reforzar la vigilancia en la zona para proteger estos espacios que, mediante el esfuerzo y la autogestión, logran brindar un servicio vital para la ciudad.