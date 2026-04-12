Camión de bomberos chocó contra una moto mientras acudía a un incendio

CABA.- Un violento incidente vial sacudió la tarde en la intersección de Avenida Belgrano y Alberti, involucrando a una unidad pesada de Bomberos y a un motociclista. El siniestro ocurrió cuando el autobomba se dirigía bajo código de emergencia a sofocar un incendio; al intentar cruzar la intersección, se produjo la colisión frontal contra una motocicleta particular que circulaba por la zona.

La víctima fue identificada como un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba de franco al momento del choque. Debido a la magnitud del impacto, el oficial debió ser asistido de inmediato por personal del SAME y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Según los últimos informes médicos, el efectivo permanece internado en estado delicado y bajo pronóstico reservado.