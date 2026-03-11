El Cuartel de El Hoyo invirtió más de 8 millones de pesos en equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo concretó una importante actualización de sus recursos operativos mediante la adquisición de nuevas mangas destinadas al servicio de emergencia. La inversión, que ascendió a un total de 8.003.303,50 pesos, fue posible gracias a las gestiones de la Comisión Directiva para la aplicación de fondos provenientes del Subsidio Nacional, bajo la Resolución 272/2025.

Esta compra resultó estratégica para la institución, ya que permitió reponer el material que sufrió un severo deterioro durante el último verano. Las extensas jornadas de trabajo y las condiciones extremas enfrentadas en el combate de los incendios forestales que afectaron a la región cordillerana habían reducido el stock de equipos en condiciones óptimas, haciendo necesaria esta reinversión para recuperar la operatividad plena del cuartel.

Desde la institución destacaron que contar con estos nuevos elementos permite fortalecer la respuesta ante futuras contingencias, asegurando que el personal disponga de herramientas confiables cuando la comunidad lo requiera. Asimismo, las autoridades aprovecharon la oportunidad para renovar su agradecimiento hacia los vecinos, instituciones y organizaciones que participan activamente de las colectas solidarias, remarcando que cada aporte individual contribuye directamente a la mejora del servicio de seguridad.

Con esta nueva dotación, los Bomberos de El Hoyo logran reequipar sus unidades tras una temporada de alta exigencia. El fortalecimiento del parque de materiales no solo garantiza la protección de los recursos naturales de la zona, sino que también brinda mayor seguridad a los brigadistas que operan en la línea de fuego, reafirmando el compromiso del cuartel con la prevención y el auxilio eficiente en la localidad.