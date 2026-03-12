Panamá moderniza su flota de bomberos con unidades de gran capacidad hídrica

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) incorporó estratégicamente nuevas unidades de combate de incendios, marcando un avance significativo en su proceso de modernización institucional. La adquisición se centra en vehículos de gran porte diseñados para garantizar el suministro de agua en escenarios críticos, permitiendo una respuesta más robusta ante siniestros de magnitud en diversas zonas del país.

La nueva flota está integrada por dos carros tanqueros con capacidad de 3.000 galones de agua cada uno y tres camiones cisternas de 2.500 galones. Estos equipos han sido configurados específicamente para labores de abastecimiento y ataque pesado, asegurando que las dotaciones cuenten con el recurso hídrico necesario en áreas donde el acceso a hidrantes puede ser limitado o la carga de fuego requiera un flujo constante y elevado.

La distribución de los vehículos ya ha impactado en la operatividad regional. Uno de los tanqueros fue asignado a la Zona Regional de Colón, donde tuvo su debut operativo en el reciente incendio de grandes proporciones en la Calle 12, resultando determinante para el control de las llamas. Por su parte, la Zona Regional de Panamá ya opera otra de estas unidades, mientras que la Zona Regional de Panamá Este recibió un camión cisterna para fortalecer la cobertura en sectores estratégicos de la periferia capitalina.

Desde la comandancia del BCBRP destacaron que estas incorporaciones son parte de un compromiso continuo por salvaguardar vidas y bienes bajo sus valores fundacionales de Disciplina, Honor y Abnegación. Con esta inversión en tecnología y logística, el cuerpo de bomberos panameño no solo mejora su eficiencia en incendios estructurales y forestales, sino que también eleva los estándares de seguridad para sus efectivos al dotarlos de herramientas de última generación.