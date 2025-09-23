Bomberos Voluntarios de Carabelas celebraron su 33° aniversario

Carabelas vivió una noche de profundo sentimiento comunitario el pasado sábado 20 de septiembre, cuando los Bomberos Voluntarios de la localidad celebraron su 33° aniversario de vida institucional. La conmemoración tuvo lugar con una cena que reunió a integrantes del cuerpo activo, la comisión directiva, familiares, vecinos y autoridades, quienes se hicieron presentes para acompañar a la institución en una fecha tan especial.

La velada no solo fue un encuentro social, sino también un espacio de reconocimiento al esfuerzo, la entrega y la vocación de servicio de quienes conforman esta entidad que, desde hace más de tres décadas, constituye un pilar fundamental en la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fueron los tradicionales actos de distinción, en los que se llevaron a cabo ascensos y menciones especiales. Estos reconocimientos, cargados de emoción, pusieron en relieve el compromiso diario de los bomberos y el valor humano que significa estar al servicio de los demás en situaciones de emergencia.

A lo largo de la noche, los presentes pudieron compartir recuerdos, anécdotas y vivencias que marcaron la historia de la institución. No faltaron los aplausos, las palabras de agradecimiento y la emoción reflejada en los rostros de quienes, en algún momento, vieron de cerca el trabajo solidario de los voluntarios.

Los Bomberos Voluntarios de Carabelas, con 33 años de trayectoria, han demostrado una vez más que su misión va más allá de la respuesta ante incendios o siniestros: representan un verdadero ejemplo de compromiso cívico y de unión comunitaria. La celebración de este nuevo aniversario reafirma la vigencia de esos valores y fortalece los lazos que los unen con la sociedad a la que sirven con entrega desinteresada.