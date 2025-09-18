Intentaron robar un camión de bomberos y terminaron cayendo en la cuneta

Un insólito intento de robo se registró este martes en Sapucaí, Paraguarí, donde un camión autobomba Isuzu (Móvil 02) perteneciente al cuartel local de bomberos voluntarios fue sustraído y posteriormente abandonado en una cuneta a pocos metros del lugar.

El hecho se conoció cerca de las 07:30 horas, cuando personal policial acudió al sitio tras la denuncia del capitán de bomberos Adolfo Armando Martínez Mereles (43). El jefe explicó que el vehículo quedó estacionado dentro del predio con las llaves puestas, ya que el cuartel no cuenta con chofer fijo ni portón de seguridad, para que cualquier voluntario pueda acceder en caso de emergencia.

Las imágenes de un circuito cerrado cercano permitieron identificar a dos hombres que ingresaron al predio y se llevaron el vehículo. Tras un operativo de inteligencia, fueron aprehendidos en la vía pública Santiago Zárate Valdez y Javier Cáceres Olmedo, ambos de 37 años.

En el lugar intervinieron agentes del Departamento de Criminalística, mientras que la causa quedó a cargo de la fiscal de Paraguarí, Beatriz Lezcano.