Banco Credicoop donó equipamiento informático a Bomberos de Rawson

La comisión directiva y el jefe del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson se reunieron días atrás con autoridades del Banco Credicoop de la sucursal Trelew, por motivo de hacer entrega de una donación por parte de la entidad bancaria.

Hicieron entrega de dos computadoras que serán destinadas al área de capacitaciones para que nuestros bomberos voluntarios puedan utilizar en sus jornadas de capacitación.

Desde los Bomberos de Rawson agradecieron «al Banco Credicoop sucursal Trelew por este gran gesto que nos permite brindar mejores herramientas a nuestros bomberos».