Nuevas obras en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Morteros

La Municipalidad de Morteros acompañó la inauguración de nuevos baños y vestuarios femeninos y de la sala de control de Operaciones de Emergencias, una obra largamente anhelada por la institución.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Sebastián Demarchi, quien destacó la importancia de fortalecer a las instituciones que hacen grande a Morteros. En ese marco, anunció un aporte económico de más de 22 millones de pesos, sumando así 76 millones en lo que va del año destinados al cuartel de Bomberos Voluntarios.

“Para nosotros es fundamental acompañar a quienes trabajan día a día por la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Estas obras mejoran las condiciones de quienes se ponen al servicio de todos nosotros y representan un paso más en el fortalecimiento de la institución”, señaló el intendente.

El presidente de la Comisión Directiva del cuartel, Mario Macías, remarcó que la obra representa “esfuerzo, compromiso y amor al servicio” y agradeció a todas las personas que hicieron posible este crecimiento que refuerza la labor solidaria de los bomberos y bomberas de Morteros.

Con la bendición del Padre Gabriel Camusso y el tradicional corte de cintas, se concretó un nuevo avance en la historia de una institución que es orgullo de toda la comunidad.