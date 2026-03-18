Nova y Roma se suman a la Unidad de Búsqueda y Rescate K9

CABA.- La operatividad del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad continúa fortaleciéndose con una mirada estratégica puesta en la especialización técnica. La Unidad de Búsqueda y Rescate K9 ha anunciado formalmente la incorporación de dos nuevas reclutas, Nova y Roma, quienes ya han comenzado su proceso de formación específica bajo la tutela de los guías de la dependencia. Estas cachorras, nacidas el 10 de enero de 2026, representan la continuidad de un servicio de excelencia, ya que son hijas de Tyson, un can de trayectoria destacada y ampliamente reconocido por su desempeño en intervenciones de relevancia dentro de la institución.

Las nuevas integrantes pertenecen a la raza Pastor Alemán de línea de trabajo Bicolor, una estirpe seleccionada por su temperamento y resistencia en escenarios críticos. Su adiestramiento se enfoca en la disciplina de Detección de Restos Humanos (DRH), una especialidad técnica fundamental que se diferencia del rastro de personas vivas o de la labor de los canes Detectores de Acelerantes de Fuego (DAF). En esta rama, los ejemplares son condicionados mediante estímulos positivos y juegos desde sus primeras semanas de vida para identificar rastros biológicos en entornos complejos.

La incorporación de Nova y Roma es una pieza clave para la respuesta ante emergencias de gran escala. En situaciones de catástrofes naturales, colapsos estructurales o rastreos en áreas extensas, el olfato de estos canes permite descartar sectores con rapidez o señalar puntos de interés donde la tecnología humana suele presentar limitaciones. Con este avance, la Unidad K9 reafirma su compromiso con la vanguardia operativa, garantizando que el Cuerpo de Bomberos cuente con binomios altamente capacitados para las tareas de recuperación y búsqueda más exigentes.