Bomberos de Puerto Madryn capacitaron a estudiantes en RCP

Integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn realizaron una capacitación en técnicas de RCP, uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y maniobras de desobstrucción de vías aéreas (OVACE) dirigida a estudiantes del Centro de Formación Profesional de la ciudad. La actividad reunió a 85 participantes, quienes adquirieron herramientas prácticas esenciales para actuar ante situaciones de emergencia.

Un equipo conformado por 12 instructores y colaboradores del Área de Capacitación Externa del Cuartel llevó adelante la jornada formativa, centrada en el aprendizaje de procedimientos básicos de reanimación y respuesta inmediata ante un paro cardiorrespiratorio o una obstrucción respiratoria. Los alumnos participaron activamente, practicando con material de entrenamiento y simulando escenarios reales.

El sargento Matías Alarcón, integrante del cuerpo de bomberos, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “La labor de los Bomberos Voluntarios de Madryn trasciende la respuesta a emergencias. Este tipo de instrucción masiva subraya nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención activa”.

A través de estas acciones, el cuartel busca fortalecer la preparación comunitaria frente a situaciones críticas, brindando conocimientos que permiten intervenir de manera segura y efectiva hasta la llegada de los servicios de emergencia. “Capacitar a la comunidad es una herramienta preventiva que reduce la vulnerabilidad y convierte a cada participante en un potencial primer respondiente”, explicó Alarcón.

La jornada forma parte de un programa sostenido de formación y sensibilización que los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn desarrollan en instituciones educativas, empresas y organizaciones sociales. El objetivo es ampliar la red de respuesta inmediata y fomentar una cultura de prevención en toda la ciudad.

“Cada persona que aprende RCP o el uso del DEA puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este conocimiento salva vidas y eleva el estándar de seguridad colectiva”, concluyó el sargento.