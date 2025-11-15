Bomberos Voluntarios se capacitan en materiales peligrosos

Instructores de la Academia Nacional de Bomberos llevan adelante una capacitación a bomberos de Comodoro Rivadavia y de Trevelin sobre materiales peligrosos durante este fin de semana en el Cuartel Central.

Cristian Azula e Ignacio Sinitelli, son instructores de la Academia Nacional de Bomberos y este sábado llegaron a Comodoro Rivadavia para llevar adelante una capacitación a personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad y también de Trevelin.

“Estuvimos en la Federación de Neuquén y ahora en Chubut. No solo hay riesgos en las rutas, sino en las instalaciones, en las ferreterias y farmacias. Convivimos con materiales peligrosos y tenemos que estar preparados, no tan solo bomberos sino Policia y emergencias médicas” dijo Azula.

“Nosotros como Bomberos tenemos la preocupación sobre los materiales peligrosos. Nos ocupamos de poder capacitarnos, y tenemos el privilegio de tener la visita de personal idóneo de la Academia Nacional de Bomberos de la Argentina” dijo José Ayamilla, el jefe del cuerpo activo a Crónica.

Ayamilla explicó que el avance de la tecnología los hace seguir capacitanose pese a que la funcion de los bomberos en Comodoro Rivadavia es voluntaria. “Pero nos sentimos obligados a capacitarnos cada día, para poder brindar un buen servicio ante un requerimiento. Estamos más que contentos, por el perosnal que se está capacitando y aprovechando estos conocimientos” dijo el jefe de Bomberos Voluntarios.