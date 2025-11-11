Noticias Argentina

Bomberos Voluntarios de Lincoln incorporaron una nueva unidad 

11/11/2025
Bomberos Voluntarios de Lincoln incorporaron una nueva unidad 
Los Bomberos Voluntarios de Lincoln anunciaron la incorporación de una nueva unidad operativa que fortalecerá el trabajo del cuerpo activo en las distintas tareas de emergencia, rescate y asistencia comunitaria.

Se trata del móvil número 28, que fue retirado del puerto aduanero de Zárate por directivos e integrantes de la entidad linqueña. Según se informó oficialmente, el arribo estaba previsto para esta tarde.

La llegada del flamante vehículo representa un importante avance en materia de equipamiento y capacidad operativa, resultado del esfuerzo conjunto de la institución y el apoyo constante de la comunidad.

 

