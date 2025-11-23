Bomberos de Larroudé y Sarah presentaron su nueva unidad móvil

De acuerdo a lo manifestado por dirigentes de la institución, este móvil era de mucha necesidad. La presentación se realizó ante vecinos de Larroudé, representantes de instituciones intermedias, e integrantes de otros cuerpos de Bomberos Voluntarios de localidades vecinas.

Asimismo, los servidores públicos recibieron el saludo del intendente José Luis Gallotti, a través de una nota, ya que por motivos particulares no pudo asistir al acto. Igualmente el jefe comunal manifestó su alegría porque esta prestigiosa institución sume un vehículo que necesitaba.

En diálogo con La Reforma, el presidente de la institución, Marcelo Elisei, explicó que el móvil (una camioneta Dodge, modelo 2010) se adquirió con la colaboración de productores agropecuarios de la zona, de la Fundación Cargill y por supuesto también del Cuerpo de Bomberos de Larroudé y Sarah.

Y acotó que necesitaban este vehículo para llegar más rápido ante distintas eventualidades, fueran incendios o cualquier otro tipo de siniestros, ganando tiempo hasta el arribo de las unidades más importantes.

Finalmente Elisei destacó la colaboración de la Fundación Cargill, como también de los productores agropecuarios de la zona y de las instituciones del medio; y añadió que en la institución trabajan en la formación de nuevos bomberos voluntarios.