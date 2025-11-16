Nuevo vehículo refuerza el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Perico

La Asociación Bomberos Voluntarios de Perico confirmó una noticia muy esperada: la incorporación de un nuevo móvil que ya se encuentra en la ciudad y pasará a formar parte del equipamiento operativo del cuartel.

El vehículo fue donado por la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa (SPJD), tras un proceso de gestión y coordinación que llevó varios meses y que finalmente permitió que la unidad llegara a la Argentina. Desde la institución remarcaron que se trata de un avance significativo en materia de recursos, especialmente para una ciudad que viene creciendo y que requiere mayor capacidad de respuesta ante emergencias.

Con esta incorporación, el cuerpo de bomberos podrá aumentar su presencia en distintos sectores de Perico, mejorar los tiempos de actuación y reforzar tareas de prevención de incendios, especialmente en zonas donde suelen registrarse focos o incidentes menores que, de no atenderse a tiempo, pueden escalar.

El nuevo móvil también será utilizado en capacitaciones y prácticas internas, lo que permitirá que los voluntarios continúen perfeccionando sus técnicas y procedimientos operativos.

La llegada del vehículo fue celebrada como un logro colectivo, tanto por el cuartel como por vecinos que ven en esta adquisición un refuerzo directo a la seguridad y protección de los periqueños.