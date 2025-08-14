Nueva unidad para Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla

Integrantes de la Asociación y Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla “Virgen del Carmen”, (Dpto. Tala), presentaron la primera unidad oficial que se incorpora para mejorar el servicio que se brinda a la comunidad.

Se trata de una camioneta Ford Ranger 4×4, por lo que se efectuó un gran recibimiento, que incluyo caravana y un sencillo acto, en el cual participaron diferentes autoridades, entre ellos, el senador Juan Diego Conti; el presidente y vice de la Federación Entrerriana (FEABV), Ariel Molina y Héctor Weber, respectivamente; representantes de Cuarteles de la región, de distintas instituciones y vecinos de la localidad y la zona.

Desde la entidad agradecieron a las diversas personas que hicieron posible este desafío y a la población que sigue acompañando la tarea que vienen efectuando.