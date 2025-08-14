Tres bomberos heridos con quemaduras en un incendio forestal

Galicia.- Son tres los bomberos forestales de la brigada municipal que han resultado heridos con quemaduras en el incendio que se declaró este martes en Oímbra (Ourense) y que calcina, según los primeros cálculos, unas 80 hectáreas en la parroquia de Granxa. Los trabajadores han sido trasladados a un hospital y su vida no corre peligro.

Otro incendio en las inmediaciones de Manzaneda, también en Ourense, está cerca de la estación de esquí y ha obligado a confinar un campamento infantil organizado en la zona, según informa Europa Press, que cita al alcalde, Amable Fernández, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. El fuego, indica el regidor, empezó a 100 metros de la entrada de la estación

Hasta allí se han desplazado efectivos de Medio Rural y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha acudido desde el municipio cercano de Chandreixa de Queixa, donde colaboran en la extinción de su gran incendio (3.500 hectáreas). Otro fuego afecta a Chandrexa desde este martes. Las llamas, según informa la Consellería do Medio Rural, empezaron a las 17.45 en la parroquia de Parafita.

Los asistentes al campamento de Manzaneda se resguardan del fuego en uno de los apartamentos habilitados en el lugar y el campo de fútbol, que por el momento está libre de humo. “Si hiciese falta, podrían bajar a Manzaneda”, apunta Fernández, que se abre a habilitar equipamientos municipales para alojar a los asistentes al campamento en el caso de que fuese necesario.

Otro incendio en la provincia de Ourense, para la que la Xunta ha decretado la situación 2 de emergencias, ha provocado que medio centenar de ancianos de la residencia de mayores de San Martiño de A Mezquita fuesen evacuados. Las llamas afectan a la parroquia de A Esculqueira desde la mañana del martes y ha quemado 100 hectáreas.