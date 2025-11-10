Bomberos de Carabelas fue sede de una reunión de la Región Noroeste

El cónclave se desarrolló durante el fin de semana en las instalaciones del cuartel de los Bomberos de la vecina localidad, con la participación de Miguel Barbera, integrante del Departamento de Pedagogía de la F.A.B.V.P.B.A., y la Lic. Ludmila Yagnentkovsky.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de la vecina localidad de Carabelas fue sede durante el fin de semana de una importante reunión de la Región Noroeste y fue sede del examen final del Curso de Especialidad Profesional.

Desde el consejo directivo de la institución se informó mediante las redes sociales que durante este fin de semana el cuartel de Bomberos Voluntarios de la vecina localidad de Carabelas fue sede de la 6ta. reunión regional de la Región Noroeste y sede del examen final del CEPRO – Formación Pedagógica Nivel 1 (CEPI I), el cual estuvo a cargo de Miguel Barbera, integrante del Departamento de Pedagogía de la F.A.B.V.P.B.A.

En el marco de dicha reunión, se llevó a cabo una capacitación sobre «Comunicación Efectiva» a cargo de la Lic. Ludmila Yagnentkovsky, dirigida a miembros del Consejo Directivo, uniformados y alumnos del examen final del CEPI