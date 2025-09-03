Municipalidad de Surco entrega ambulancia y camioneta

La Municipalidad de Santiago de Surco entregó a la Compañía de Bomberos Voluntarios Santiago Apóstol N.º 134, ubicada en el distrito, una ambulancia tipo II y una camioneta de rescate ligero, con la finalidad de incrementar su capacidad de respuesta frente a emergencias.

Durante la entrega de los vehículos, que se hace en calidad de afectación en uso, el alcalde Carlos Bruce destacó la necesidad colaborar continuamente con esta noble institución que se encuentra al servicio de la comunidad. “Cómo no colaborar con quienes arriesgan su vida para cuidar la de los demás. En medio de las escaseces de recursos, es imperativo mantener esta compañía de bomberos operativa para el bienestar de todos los surcanos”, afirmó.

La ambulancia tipo II, marca Bertonati, modelo Advantage 4×2, está equipada con circulinas y sirena electrónica, y está destinada a la atención de urgencias y emergencias médicas. En tanto, la camioneta Toyota Hilux fue acondicionada con estructuras metálicas para trasladar camillas, escaleras, una bomba contra incendios y maletines de primeros auxilios, además de contar con circulinas y sirena electrónica.

La Compañía de Bomberos Voluntarios Santiago Apóstol N.º 134, que el último 29 de agosto celebró su 27 aniversario, atiende incendios, accidentes, rescates y emergencias médicas en una zona urbana de alta densidad poblacional. Su nombre rinde homenaje a Santiago Apóstol, patrón del distrito y refleja su vocación de servicio a la comunidad.

Actualmente, la Municipalidad de Surco también financia los servicios de dos pilotos especializados en la conducción de vehículos de emergencia, garantizando una respuesta rápida y eficiente en beneficio de la ciudadanía.

En la ceremonia participaron el brigadier mayor Jaime Palacios Ferrari, comandante departamental de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur; el brigadier Luis Alberto Morán Saldarriaga, jefe de la Compañía de Bomberos Santiago Apóstol Nº 134; regidores y autoridades locales.