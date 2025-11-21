Bomberos de Esteban Echeverría presentó una nueva unidad

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría anunciaron una noticia de gran relevancia institucional: la incorporación oficial de la nueva Unidad Móvil 52, una autobomba Mercedes Benz 1222 que ya forma parte del servicio operativo. La presentación marcó un avance significativo para el cuerpo activo, que continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a emergencias.

La flamante unidad fue adquirida con fondos propios, un esfuerzo que la institución destaca como resultado del compromiso cotidiano de sus integrantes, colaboradores y comunidad. Esta incorporación se suma a la realizada a mediados de año, cuando se sumó el Móvil 51, una Citroën Berlingo destinada al traslado de personal. Ambas adquisiciones representan un hecho especialmente importante: después de cuatro años sin poder renovar su flota, la institución vuelve a crecer y a modernizar su equipamiento operativo.

Desde el cuartel señalaron que el valor de estas incorporaciones va mucho más allá de lo material. La entidad atraviesa un momento de recuperación y fortalecimiento que refleja la constancia de su trabajo, la administración responsable de los recursos y la vocación de servicio de cada uno de sus miembros. Para la institución, sumar nuevos vehículos no es solo ampliar su parque automotor: es recuperar impulso, optimizar la calidad del servicio y reafirmar su compromiso con la comunidad que protege.

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría también expresaron su agradecimiento a los medios de comunicación por el acompañamiento permanente y la difusión de cada uno de sus avances. Según destacaron, el apoyo mediático permite acercar su labor a los vecinos y seguir construyendo la relación de confianza que sostiene la misión del cuerpo bomberil.

Con esta doble adquisición, la institución da un paso firme hacia la consolidación de un servicio más eficiente, moderno y preparado para las demandas actuales. Una señal de crecimiento que, aseguran, es posible gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso cotidiano con la comunidad echeverriana.