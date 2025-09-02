Atacaron a un móvil de bomberos durante un incendio

En la madrugada de este martes, el Cuartel 16° de Caleta Olivia acudió a un llamado por un incendio de cubiertas en el circuito Harry Regensburger. Durante el trayecto, el móvil M-Prio. 994 fue atacado con un objeto contundente, lo que provocó daños en la puerta lateral izquierda.

A pesar de la agresión, los bomberos llegaron al lugar y lograron sofocar el foco ígneo de 2 x 2 metros. Para la tarea se utilizó una línea devanadera y una lanza nepiro, además de un posterior trabajo de remoción de restos para evitar nuevos riesgos en la zona.

Desde la Superintendencia de Bomberos repudiaron lo ocurrido y advirtieron que este tipo de ataques pone en peligro al personal que trabaja para la seguridad de la comunidad.

Asimismo, la fuerza agradeció la colaboración de la Policía de Comando de Patrulla y de Bomberos Voluntarios 2 de Junio, que apoyaron en la intervención.